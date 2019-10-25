Челябинск, , 20:42 — REGNUM В Челябинске педагог Елена М. может обрести свою квартиру. Чиновники предложили ей два варианта жилья, пишут местные СМИ.

74.ru сообщает, что один из вариантов — это коммерческий найм. Но он вряд ли подойдёт, так как женщина нигде не работает, получает пенсию. Второй вариант — это «ветеранский дом», в котором могут быть свободные квартиры.

Решение будет принято не сразу, минимум через месяц. Пока женщина живёт в подсобке школы №140.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе она преподавала английский и французский языки. Уже 20 лет Елена живёт в подсобном помещении. В начале нулевых годов у неё были шансы получить квартиру по очереди, но новый Жилищный кодекс нарушил эти планы, сильно отодвинув её в списке претендентов. Сейчас она в очереди 4016-я по счёту.

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