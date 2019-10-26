Копенгаген, , 10:40 — REGNUM Полиция Копенгагена задержала 27-летнего мужчину за поджоги автомобилей на Балерсгаде в районе Нёрребро. Задержанному предъявлено обвинение в осуществлении поджогов в период с 30 августа по 23 октября.

«Увеличение эпизодов с горящими автомобилями в районе Балерсгаде, разумеется, вынудило нас активизировать наши силы, и теперь проведенное расследование дало свои плоды», — заявил заместитель инспектора полиции Бриан Беллинг. После допроса суд принял решении о заключении задержанного под стражу на 24 дня. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Копенгаген стал одним из районов Дании, где наиболее часто происходили эпизоды с поджогом автомобилей. По данным полиции, за первые девять месяцев 2019 года по всей стране было зафиксировано 648 таких случаев.