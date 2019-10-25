Калуга, , 18:07 — REGNUM Сегодня, 25 октября, исполнилось 100 лет со дня рождения почётного гражданина города Калуги, ветерана Великой Отечественной войны, одного из создателей Поста №1 Михаила Янкелевича. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Михаил Яковлевич родился 25 октября 1919 года в Одессе в семье рабочего. После Одесского военно-пехотного училища в 1938 году был направлен на Дальний Восток командиром взвода в 22-ю стрелковую дивизию. В 1939 — 1941 гг. был слушателем разведфакультета Военной академии имени Фрунзе и Высшей разведшколы Генерального штаба.

В Калуге почтили память Михаила Янкелевича Пресс-служба Городской думы Калуги

В годы войны Михаил Янкелевич служил в разведотделе штаба 14-й армии Карельского фронта начальником отделения информации.

В 1943 году ему было присвоено звание подполковник, в 1944 году — назначен начальником группы для связи с норвежской военной миссией.

М.Я. Янкелевич награждён двумя орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной звезды, орденом Красного знамени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья», норвежскими наградами. С 1960 по 1971 годы Михаил Янкелевич был военным комиссаром города Калуги, дважды избирался депутатом Калужского Горисполкома. С 1975 года Михаил Яковлевич возглавил Совет ветеранов войны города Калуги.

В память о выдающемся земляке в городском досуговом центре открылась выставка, на которой были представлены фотографии, документы и личные вещи Михаила Янкелевича. Посетили выставку глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель Городского головы Юрий Моисеев и военный комиссар города Калуги Андрей Иванов.

«Михаил Яковлевич Янкелевич внёс огромный вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи, — подчеркнул Александр Иванов. — Он стоял у истоков создания Поста № 1, который стал одним из символов нашего города. Заслуги Михаила Янкелевича по достоинству оценены калужанами, в апреле текущего года решением Городской Думы ему присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Я хочу также выразить глубокую признательность членам городского совета ветеранов за их огромную работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Городские власти со своей стороны окажут совету ветеранов всю возможную помощь».

Глава городского самоуправления передал в музей боевой славы решение о присвоении Михаилу Янкелевичу звания «Почётный гражданин города Калуги».