Тверь, , 19:56 — REGNUM Более пяти тысяч учеников 6−11 классов из 170 школ Тверской области приняли участие в фестивале профессий «Билет в будущее», который проходил в регионе 23−25 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Фестиваль проводился в целях реализации проекта по ранней профессиональной ориентации — в рамках нацпроекта «Образование». На площадке Международного детского центра «КОМПЬЮТЕРиЯ» для юных участников фестиваля работали мини-лектории, проводились профессиональные пробы в формате кейсовых заданий. Отдельная программа была организована для педагогов — в рамках фестиваля квалификацию повысили более 500 учителей школ региона.

Фестиваль работал по восьми направлениям: IT и коммуникации, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, энергетика, городская среда, туризм, новые материалы/производственные технологии. В рамках каждого из направлений участники фестиваля получили возможность узнать больше о современных актуальных профессиях, а также — профессиях недалекого будущего.