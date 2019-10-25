р-н Тюменский, 25 октября 2019, 19:58 — REGNUM В Тюменской области детям, живущим в селе Успенка Тюменского района, приходится пролазить под поездами на станции Подъём, чтобы попасть на остановку школьного автобуса. Об этом снял видео местный депутат Тимур Темуркаев и выложил на своей странице в социальной сети.
Родители на видео жалуются, что несколько лет не могут добиться от местных властей надземного перехода через железнодорожные пути станции Подъём. Другой дороги к остановке школьного автобуса, по их словам, нет. Сейчас обратились к депутату.
Депутат обещает жителям взять вопрос под свой контроль.