Копенгаген, , 10:29 — REGNUM Две христианских и две индусских общины потеряли свой статус, поскольку они не выполняли своих обязательств и не отчитывались перед государством. Об этом сообщили представители министерства по делам Церкви Дании.

Речь идет о двух христианских общинах, одна из которых представлена приверженцами Македонской православной церкви, другая же носит название «Сообщества христиан в Дании во имя Иисуса Христа». Статус религиозной общины отняли также и у последователей индуизма: у общины сикхов в Дании и у Храма Шри Абирами Амман. По словам представителей министерства по делам Церкви Дании, ведомство впервые пошло на такой шаг с момента принятия нового закона о религиозных обществах Дании в 2017 году. В стране действует порядка 200 зарегистрированных религиозных организаций, и все они обязаны предоставлять государству определенную информацию о своих членах, о финансах и о проповедуемых верованиях. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В том случае, если какая-либо община лишается своего официального статуса в Дании, она также лишается ряда правовых привилегий и части финансирования. Так, например, непризнанные общины не имеют права проводить обряд венчания. Лишение статуса, однако, не означает, что деятельность самих общин запрещена.