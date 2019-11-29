Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

29 ноября

29 ноября 1941 года Красная армия освободила Ростов-на-Дону.

В ходе Тихвинской наступательной операции немецкие войска были выбиты из города Волхов и отброшены к югу от железной дороги на Тихвин.

Нацистские каратели в селе Петрищево около Наро-Фоминска казнили партизанку, советскую диверсантку Зою Космодемьянскую. Перед смертью она призвала жителей села бороться с оккупантами.

29 ноября 1942 года силы Калининского фронта прорвали оборону немецких войск в районе Великих Лук и на трёх участках фронта западнее Ржева.

29 ноября 1943 года партизаны при поддержке частей Красной армии начали операцию по освобождению города Наровля и других населённых пунктов в Гомельской области.

29 ноября 1944 года с освобождением города Печ силы 3-го Украинского фронта закончили бои за удержание плацдармов на западном берегу Дуная.