Нью-Йорк, США, , 19:39 — REGNUM Популярный исполнитель Tyler, the Creator выпустил серию костюмов в преддверии Хэллоуина. Вдохновлялся новоявленный дизайнер образом Игоря, которого сам рэпер считает частью своей личности и даже записывает от его имени альбом IGOR. Об этом сообщает The Blueprint.

Начиная с 25 октября на сайте бренда Tyler, The Creator Golf Wang, будут представлены голубые, неоново-желтые и розово-красные мужские костюмы. Также к покупке будет идти подарок — парик в стиле Энди Уорхола.

Спустя несколько часов после новости о запуске коллекции, репер опубликовал клип на новую песню I THINK. В этом видео Тайлер предстает в новых костюмах собственного бренда и говорит о том, что любит делать после вечеринок.