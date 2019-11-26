Москва, 26 ноября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
26 ноября
26 ноября 1941 года Красная армия начала контрнаступление юго-восточнее Ленинграда.
26 ноября 1942 года под Сталинградом у немцев были отбиты Красное Село, Перепольный и другие населённые пункты.
Черноморская группа войск Закавказского фронта нанесла контрудар по немецким частям, прорвавшимся на южный берег реки Пшиш севернее Туапсе.
У города Иваново начала формироваться французская эскадрилья «Нормандия» (будущая «Нормандия-Неман»).
26 ноября 1943 года Красная армия вошла в оставленный немцами Гомель.
26 ноября 1944 года войска 2-го Украинского фронта прекратили фронтальное наступление на будапештском направлении.
На I съезде Народных Комитетов Закарпатской Украины в Мукачево принят Манифест о присоединении Закарпатской Украины к УССР.