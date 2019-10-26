Копенгаген, , 10:32 — REGNUM Датские социалисты предложили внести в проект государственного бюджета пункт, согласно которому молодые люди от 18 до 25 лет получат возможность бесплатно посещать стоматолога.

«Я считаю, что благоденствие должно быть доступно всем. Поэтому мы предлагаем сделать услуги стоматологов для молодого поколения бесплатным», — заявила председатель Социалистической народной партии Пиа Ольсен Дюр. Несколько лет назад партия также выдвинула идею о предоставлении лицам от 18 до 25 лет возможности бесплатно проходить профилактику у стоматологов. Тогда эту инициативу поддержало большинство партий Фолькетинга, в том числе и социал-демократы. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Министр финансов Дании Николай Ваммен, в свою очередь, заявил, что правительство прислушается к предложению социалистов. «Мы со стороны кабинета министров хотим в первую очередь обратить внимание на предоставление бесплатной стоматологической помощи малообеспеченным слоям населения», — отметил министр.