Милан, Италия, , 19:34 — REGNUM Итальянский бренд Intimissimi выпустил новую коллекцию «Шерсть и шелк», рекламу которой украсила 33-летняя супермодель. Об этом сообщает ELLE.RU.

В коллекции представлены платья, водолазки и монохромные комплекты, состоящие из легинсов, кофт и джемперов. Благодаря шерсти в составе, коллекция получилась теплой и нежной, а шелк делает её еще более притягательной.

Ирина Шейк выложила в свои социальные сети материалы со съемок и рассказала, что её любимый комплект — двойка цвета «верблюжья шерсть». До этого модель несколько раз участвовала в рекламе популярного бренда.