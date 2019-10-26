Копенгаген, , 10:25 — REGNUM Представители организации Greenpeace выразили надежду в связи с тем, что Дания все же примет решение об остановке выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых в Северном море. Об этом заявил представитель организации по климатическим вопросам Йенс Маттиас Клаусен.

«Министр климата Дании Дан Йёргенсен обратил внимание на то, что последствия для климата станут решающим фактором в принятии решения», — заявил Клаусен после заседания климатического комитета Фолькетинга. Тем не менее, глава датского ведомства не давал никаких гарантий — он лишь отметил, что правительство ждет результатов анализа о преимуществах и недостатках добычи нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Среди партий Фолькетинга однозначно за отказ от дальнейшей выдачи лицензий выступили только партии «Единого списка» и «Альтернатива».