Екатеринбург, , 19:37 — REGNUM Екатеринбургский водитель Владимир В., который устроил смертельное ДТП с двумя погибшими, мог не сам сдать анализы. Об этом сообщает «Новый день».

По данным агентства, была проведена экспертиза ДНК водителя. Обнаружено, что биологическая жидкость, которую взяли у водителя в рамках медосвидетельствования, принадлежит не ему.

Таким образом, в лабораторию попали пробирки с мочой другого человека. Ранее в данной жидкости не обнаружили следов алкоголя или наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в центре Екатеринбурга произошло 4 августа. Погибли два человека.

После аварии в СМИ появилась информация о том, что автомобиль «КИА» мог быть угнан, а водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Однако проведённые экспертизы опровергли слухи — водитель в момент ДТП был трезв.

Сейчас Владимир В. находится в СИЗО.

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