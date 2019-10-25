Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Известного и актера и музыканта Михаила Боярского привлекли к административной ответственности за нарушение правил парковки автомобиля, вызвавшее общественный резонанс.

Факт привлечения к административной ответственности водителя автомобиля Mercedes, по данным СМИ, принадлежащего Боярскому, подтвердили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, на нарушения при парковке Михаилом Боярским своего «Мерседеса» обратили внимание петербуржцы, которые на протяжении месяца снимали и выкладывали в соцсети фотографии с автомобилем знаменитости. На одной из них видно, что иномарка актера была оставлена на встречной полосе Невского проспекта, на другой — прямо на тротуаре недалеко от его дома на набережной реки Мойки.

Как следует из официального ответа Главка МВД, по факту публикаций в соцсетях полицией было проведено административное расследование, по результатом которого было установлено лицо, допустившее указанные нарушения.

«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти тысяч и трех тысяч рублей», — отметили в полиции Петербурга.

Также в ведомстве указали, что подобные меры по отношению к водителю «Мерседеса» применяются не первый раз в этом году.

«По данным ГИБДД, в 2019 году на данном автомобиле было допущено пять нарушений ПДД, по всем нарушениям водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафов», — говорится в документе.

Также в полиции добавили, что все штрафы были оплачены.

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