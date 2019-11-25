Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

25 ноября

25 ноября 1941 года миноносцы Северного флота при поддержке британских кораблей нанесли удар по норвежскому порту Варде, который использовался немецкой армией как важная военно-морская база.

Минский подпольный обком белорусской компартии организовал партизанский штаб, объединивший все отряды партизан Минской, Полесской и Пинской областей Белоруссии.

25 ноября 1942 года СССР подписал с Францией соглашение об участии частей французских ВВС в военных операциях на территории Советского Союза.

25 ноября 1943 года войска правого крыла Белорусского фронта вышли к Днепру в районе Ново-Быхова. Другие части фронта в рамках Гомельско-Речицкой операции форсировали реку Березина у Горвали. В результате Красная армия с трёх сторон подступила к Гомелю. Немецкие войска попытались отступить из междуречья Сожа и Днепра, а также из самого города, однако столкнулись с советской 48-й армией.

Центр и левое крыло 1-го Украинского фронта отошли на рубеж Черняхов — Великие Голяки, на котором остановили продвижение немецких войск. Другие части Красной армии нанесли удар по нападающим в районе Брусилова.

25 ноября 1944 года Красная армия освободила 7 населённых пунктов на территории Чехословакии, западнее и северо-западнее города Чоп.

Ставка приказала 1-му Украинскому фронту подготовить и провести во взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта наступление на кельце-радомскую группировку противника в Польше.