Майкоп, , 19:09 — REGNUM Факт вербовки в законспирированную ячейку международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выявлен в одной из исправительных колоний Адыгеи. Сотрудники управления ФСБ по республике установили, что вербовщиком являлся уроженец Волгоградской области, пишет SM News.

По данным спецслужб, Алиев Э. организовал деятельность законспирированной ячейки прямо во время отбывания наказания в ИК-1. Он агитировал осужденных на вступление в организацию во время молитв в молельной комнате колонии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». По решению суда вербовщик получил 15 лет лишения свободы с учетом оставшейся части срока наказания, по которому он отбывал в колонии.