Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 25 октября отправил в СИЗО предполагаемого виновника ДТП на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в котором пострадали семь пешеходов и женщина-водитель. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, утром 23 октября 33-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Renault Kaptur, которым управляла женщина. От удара «Рено» опрокинулся и сбил идущих по пешеходному переходу семь человек. Водителя «Фольксваген» задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ.

В пятницу судья Ленинского районного суда, рассмотрев ходатайство следствия об изоляции фигуранта уголовного дела от общества, вынес постановление об избрании меры пресечения.

«До 23 января 2020 года Сухбатулло Киргизбаев помещен под стражу», — говорится в сообщении. В суде Киргизбаев давать показания отказался.

Добавим, по данным ИА REGNUM, в НИИ скорой помощи и Мариинской больнице Петербурга продолжают находиться два человека из числа пострадавших в этой аварии.

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