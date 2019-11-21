Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

21 ноября

21 ноября 1941 года немецкие войска, понеся значительные потери, заняли Ростов-на-Дону, оттеснив Красную армию за реку Дон и в направлении Новочеркасска. Однако в то же время силы Южного фронта продолжали Ростовскую наступательную операцию, и их продвижение грозило немцам в Ростове-на-Дону окружением.

Из-за больших потерь 11-й немецкой армии под Севастополем первое наступление немцев на город было прекращено.

21 ноября 1942 года Красная армия вела успешное наступление на румынские войска у Жирки и станицы Распопинской.

21 ноября 1943 года войска Белорусского фронта в результате успешного наступления вышли в тыл к немецким войскам, державшим оборону в районе Гомеля.

Закончилась Полоцко-Витебская наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта.