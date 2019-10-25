Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Херон Престон, популярный дизайнер, работавший с рэпером Канье Уэстом, создал коллекцию из поддельных футболок его бренда, размышляя над понятиями фейка и оригинала в мире моды. Об этом сообщает Buro 24/7.

Херон рассказал, что купил в Китае партию фейковых футболок Heron Preston, изменил их дизайн, исправив название своего бренда и добавив фирменных деталей. Также он оставил на каждой из вещей свой автограф.

Затем дизайнер выставил новые футболки на продажу, но сделал это по цене фейка, которая в несколько раз меньше средней цены вещей его бренда. Эта концепция была названа Престоном «Authorized Fakes».