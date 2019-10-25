Париж, , 18:43 — REGNUM Проливные дожди, обрушившиеся на юг Франции и испанскую Каталонию, стали причиной наводнений, которые в свою очередь нарушили железнодорожное сообщение. Движение поездов между французским Монпелье и Барселоной временно прекращено, сообщает информационный портал «Туризм.ру».

23 октября сильные дожди захлестнули Францию, Испанию и Италию. По данным метеорологической службы MeteoFrance, в некоторых регионах юга Франции за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. Особенно пострадал Марсель и остров Корсика, оранжевый уровень опасности сохраняется в департаментах Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз, железнодорожное сообщение между Тулузой, Монпелье и Перпиньяном частично нарушено.

МИД России предупреждает российских туристов о сложных метеоусловиях как в континентальной части Европы, так и на территории Великобритании. Так, 25 и 26 октября объявлено штормовое предупреждение в ряде городов (Кардиф, Суонси, Лидс), возможны перебои в электричестве и некорректная работа общественного транспорта.