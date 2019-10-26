Аддис-Абеба, , 10:51 — REGNUM Согласно официальным сообщениям, число погибших достигло 27 человек в результате продолжающегося насилия, охватившего более чем 15 городов и населенных пунктов в штате Оромия в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

По сообщениям властей, два человека погибли в Амбо, в дополнение к 25 погибшим ранее. Восьмидесятилетняя пенсионерка Морада Мосса стала одной из жертв беспорядков. Десятки других граждан были ранены в результате столкновений между силами безопасности и протестующими.

По словам директора больницы Амбо Абебе Фетене, двое из 14 раненых, которые были госпитализированы, умерли не приходя в сознание. Девять из пострадавших, которые получили легкие травмы, вернулись домой после оказания помощи.

Специалист по связям с общественностью района Восточный Харарге Аеле Дересса заявила, что что пятеро человек погибли в Гору Готу после того, как протест превратился в религиозные споры между последователями-мусульманами и эфиопскими православными христианами. Один из пострадавших, житель города Авдей, был застрелен военнослужащими вооруженных сил.

Директор больницы доктор Толя Бию сообщил, что еще шесть человек были убиты в городе Додола на западе Арси. Четверо пострадавших скончались по пути в больницу общего профиля Додола.

Доктор Толя подтвердил, что протесты, начавшиеся в Эфиопии, переросли в религиозные конфликты. Сотни жителей города укрылись в церкви в соседнем городе Кидане-Мыхрет, поскольку религиозные споры обострились.