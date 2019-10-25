Курск, , 18:15 — REGNUM В отношении руководителя Государственной инспекции труда в Курской области Петра Шевелева возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

По версии следствия, в августе Шевелев незаконно получил 100 тысяч рублей от юридических лиц за то, что предоставил сведения им о несчастных случаях на производстве, доступ к которым ограничен действующим законодательством. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Петр Шевелев работает в Государственной инспекции труда с 2002 года. В 2005 году он стал заместителем руководителя, а в 2012 году возглавил ведомство.