Аддис-Абеба, , 10:14 — REGNUM Администрация города Аддис-Абебы запустила программу школьного питания, в рамках которой обучаются около 300 000 учеников, с целью повышения уровня поступления в вузы и сокращения прогулов среди школьников. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В Бюро образования Аддис-Абебы заявили, что приоритетная программа школьного питания, введенная властями, поможет учащимся не отказываться от обучения в школе и сократит количество детей, покидающих образовательный процесс.

Бюро образования Аддис-Абебы заявило, что в рамках стратегии «нулевого голода» приоритетной задачей программы школьного питания является борьба с голодом и обеспечение права человека на достаточное питание для всех.

Представитель по надзору за образованием и расширению школ в Бюро Цегай Ассефа сообщил, что обеспечение питанием в школах повысит познавательные способности учащихся и уменьшит прогулы в школах. По его словам, ранее программа школьного питания предоставлялась только определенным нуждающимся учащимся, но нынешняя школьная еда предлагается всем учащимся дошкольного и младшего школьного возраста.

Цегайе отметил, что в этом учебном году администрация города потратит более миллиона долларов США, чтобы накормить около 300 000 школьников в Аддис-Абебе.

Программа реализуется почти в 250 дошкольных учреждениях и начальных школах, и более 10 000 матерей получили возможность пойти на работу в дополнение к ученикам, получающим пользу от школьного питания.