Аддис-Абеба, , 18:15 — REGNUM Эфиопия запускает национальную кампанию по донорству крови под лозунгом «Жизнь ради жизни! Сдай кровь — спаси жизнь!». По данным министерства здравоохранения Эфиопии, ожидается, что минимум 10 000 человек по всей стране сдадут кровь в рамках кампании. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В заявлении минздрава было отмечено, что инициатива направлена на регистрацию 100 000 постоянных доноров крови во всеобщий день сдачи крови и 300 000 доноров в месяц в дальнейшем.

В 2012 году Эфиопия собрала 223 000 условных единиц объема донорской крови, удовлетворив только 22% своих потребностей в соответствии со стандартом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ожидается, что к кампании присоединятся вице-премьер Эфиопии Демеке Мыконнын, министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, посол США в Эфиопии Майкл Рейнор и другие высокопоставленные правительственные чиновники.