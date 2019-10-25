Архангельск, , 18:03 — REGNUM Власти Архангельской области прорабатывают организацию прямых рейсов между Архангельском и Стамбулом. Об этом в официальном пресс-релизе сообщила пресс-служба областного правительства.

«Нашим туристам была бы интересна возможность прямых перелетов по маршруту Архангельск — Стамбул», — говорится в сообщении.

Однако организаторы туристического бизнеса к этой инициативе отнеслись скептически. В нескольких турфирмах Архангельска корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что направление не является массовым, спрос на него крайне низок. По информации агентств, жители Архангельской области крайне редко ездят в Стамбул даже через Москву.

Напомним, напрямую из Архангельска в Турцию можно добраться только чартерными рейсами, которые имеют сезонный характер.