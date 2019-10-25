Аддис-Абеба, , 18:14 — REGNUM Эфиопия начала всеобщую кампанию «Голубое сердце» в рамках своих усилий по противодействию торговле людьми в стране. Кампания «Голубое сердце» — это глобальная инициатива по повышению осведомленности о борьбе с торговлей людьми и ее воздействием на общество. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Представители министерства иностранных дел, федерального генерального прокурора Эфиопии и Управления Организации Объединенных Наций по вопросам наркотиков и преступности приняли участие в церемонии запуска кампании, состоявшейся в Зале тысячелетия в Аддис-Абебе.

Выступая на мероприятии, заместитель генерального прокурора Эфиопии Гедион Тимотеос сказал, что эта кампания поможет продвинуть еще на один шаг вперед уже сейчас реализуемую борьбу Эфиопии против масштабной торговли людьми. Он также призвал всех граждан страны сыграть свою важную роль в искоренении данной проблемы.