Вологда, , 17:55 — REGNUM Сотрудника компании «Национальная служба взысканий», задержанного в Волгограде по подозрению в хищении персональных данных клиентов банков, арестовали. Решение вынес Центральный районный суд Волгограда 25 октября. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Судья постановил избрать меру пресечения в виде ареста до 24 декабря 2019 года. По данным следствия, за свою деятельность мужчина получил вознаграждение в 40 тысяч рублей. Он признал свою, написал явку с повинной и попросил прощения, сообщает ТАСС.

«Я полностью принимаю, хочу попросить прощения. В информации, которая была опубликована третьими лицами, не было ни номеров карт, был счёт и только суммы долгов, которые люди не оплачивали на протяжении 5−10 лет, с данной информацией ничего нельзя было сделать. Продана она была человеку, который занимается банкротством, он планировал помочь этим людям», — сказал арестованный.

Подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка, задержали 24 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: НСВ сообщило об аресте своего сотрудника из-за утечки данных Сбербанка