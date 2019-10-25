Париж, , 18:01 — REGNUM Проведение эксперимента по продаже в лечебных целях марихуаны одобрили депутаты национального собрания Франции (нижняя палата парламента). Об этом 25 октября сообщает радиостанция FranceInfo.

Во время голосования по бюджету социального обеспечения на 2020 год депутаты включили в него статьи, касающиеся проведения двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны по рецепту. Марихуана будет разрешена в виде ингаляций, растворов, капель либо капсул больным, страдающим некоторыми формами эпилепсии, и от нейропатических болей, при которых не помогают другие средства. Рецепт на наркотическое средство может быть выписан и страдающим от судорог при рассеянном склерозе и других патологиях нервной системы, а также при паллиативном лечении и после курса химиотерапии.

При этом все врачи, принимающие участие в эксперименте, пройдут дополнительное обучение для уточнения условий предоставления пациентам рецепта на марихуану. По данным еженедельника Le Point, в настоящее время на марихуану по рецепту могут рассчитывать во Франции около трёх тысяч человек.

В настоящее время во Франции запрещено распространение и употребление каннабиса, за нарушение запрета предусмотрен штраф либо тюремный срок продолжительностью до года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении экономистов правительству Франции легализовать каннабис.

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