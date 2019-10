Краснодар, , 17:37 — REGNUM Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Об этом свидетельствует информация в картотеке дел суда.

В материалах дела сказано, что иск Дерипаски удовлетворен полностью.

Речь идет о ряде публикаций в западной прессе с целью очернить Дерипаску. Так, газета The Telegraph выпустила статью с заголовком: «Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира». В ней речь идет о том, что Дерипаска якобы неоднократно преступал закон.

В газете The Times вышла статья: «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами». В ней Дерипаска обвиняется в причастности к деятельности преступной организации.

В журнале The Nation вышла статья под названием «Кремлевские связи Маккейна». Там Дерипаска обвиняется чуть ли не в рейдерском захвате черногорского алюминиевого завода.

Все эти статьи содержат непроверенную информацию, а зачастую просто выдумки. Однако на основании этих публикаций против Дерипаски страны Запада ввели жесткие санкции, которые до сих пор не сняты.

Дерипаска подал иск против этих изданий. Все необходимые судебные документы были переведены на английский язык и отправлены ответчикам. Однако в суд они не явились.