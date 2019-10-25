Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM В Петербурге из 15 пострадавших в воскресном ДТП с маршруткой на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе, в больницах продолжают оставаться пятеро взрослых и один ребенок, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина.

Напомним, столкновение маршрутки и трамвая произошло вечером 20 октября 2019 года. Как считает следствие, водитель маршрутки проявил преступное легкомыслие, грубо нарушил ПДД, проехав на красный свет, и устроил аварию с трамваем, после чего микроавтобус опрокинулся. В ДТП пострадали 15 пассажиров маршрутного такси, в том числе трое детей.

«В стационарах остаются шесть пострадавших: в НИИ скорой помощи — один в удовлетворительном состоянии, ГБ 26 — четыре в средней степени тяжести. В Детской городской больнице 1 — один ребенок в средней тяжести», — говорится в сообщении Анны Митяниной.

В настоящий момент расследование происшествия продолжается, в отношении предполагаемого виновника — гражданина Киргизии Сапарбека Темирбаева — возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

По ходатайству следователя ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области мужчина заключен под стражу до 22 декабря.

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