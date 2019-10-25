Липецк, , 17:36 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 25 октября вручил первый «губернаторский миллион» Михаилу Сальникову — выпускнику Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в Липецке он будет работать в областном перинатальном центре в должности врача анестезиолога-реаниматолога. Это одна из самых дефицитных специальностей в регионе.

«Губернаторский миллион — это инвестиции в здоровье наших людей. Если нет другого метода сформировать качественную группу врачей, чтобы люди могли легко попасть на прием к нужному специалисту, будем тратить на это деньги. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь», — сказал Игорь Артамонов.

Закон, предусматривающий единовременную социальную выплату в размере миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в медицинские учреждения региона по наиболее дефицитным специальностям, был разработан по инициативе Игоря Артамонова. Программа направлена на снижение дефицита врачебных кадров.

При этом сохраняются и другие меры социальной поддержки для медиков: выплаты на возмещение расходов на наем жилого помещения, на строительство и приобретение жилья, а также выплаты по программе «Земский доктор». Новую региональную меру поддержки врачи могут получить независимо от размера населенного пункта, в котором собираются работать.

Врачи дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат миллион рублей, а врачи, трудоустроившиеся в сельские больницы и поликлиники, — два миллиона рублей сразу по двум программам.

В Липецкой области работают около четырех тысяч врачей и более 11 тыс. средних медицинских работников. Общая нехватка медиков составляет 270 человек. Требуются участковые терапевты и педиатры, врачи общей семейной практики (семейной медицины), неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи. Став участником программы, врач дает согласие отработать в здравоохранении Липецкой области пять лет.