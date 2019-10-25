Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM В ночь на 25 октября вокруг Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе Петербурга принялись устанавливать забор.

Уникальный образчик советской архитектуры собираются реконструировать для создания на его месте более современной арены, что фактически означает снос старой, однако проект еще не утвержден и концессионер не выбран. Тем не менее, на ночную установку забора обратили внимание местные жители, которые выступают против проекта.

«Ночной захват СКК. Забор растет ночью. Весь [проспект] Космонавтов в машинах — шесть штук. Узбек сказал, что будут работать всю ночь до 5 утра», — заявил один из петербуржцев в социальных сетях.

Соседи принялись отправлять обращения в контролирующие органы о том, что, как им известно, к скверу у СКК ночью подвезли металлические и бетонные секции забора, который устанавливают по периметру зеленой зоны.

Жители подчеркивают, что работы начались спешно, в темноте, без информационного щита, что само по себе является нарушением.

«Работы, являющиеся частью проекта по «реконструкции» СКК (на самом деле предполагающей снос здания) и зоны вокруг него, проводятся до подведения собственно итогов объявленного закрытого конкурса на выполнение этой так называемой «реконструкции» — то есть, помимо прочего, нарушается законодательство о конкуренции», — написал в своем заявлении петербуржец Максим Федотов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов подтвердил изданию «Фонтанка», что вокруг СКК начались некие изыскательские работы, которые проводит за свой счет «потенциальный концессионер» — ООО «СКА Арена», однако пока город ничего этой компании не гарантировал.

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Именно ХК «СКА» в 2018 году являлся единственным источником идеи фактического сноса СКК под предлогом реконструкции на Градостроительном совете Петербурга, где поначалу большинство архитекторов выступили категорически против проекта, идею отстаивал вице-президент клуба Роман Ротенберг. ООО «СКА Арена» же возглавляет бывший советник градоначальника Александра Беглова Игорь Забиран.

Эдуард Батанов ранее также отмечал, что городские власти выступают за сохранение облика СКК «Петербургский». Впрочем, согласно прежде представленному проекту «СКА Арены», в существующих объемах советского здания реализовать его невозможно, поэтому его придется снести.

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