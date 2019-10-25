Рязань, , 17:36 — REGNUM По требованию Генеральной прокуратуры РФ в Россию 25 октября из Республики Польша экстрадировали Александра К., обвиняемого в совершении убийства рязанского бизнесмена. Мужчина был объявлен в розыск и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приняли и доставили обвиняемого в РФ сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый 12 февраля 2018 года около одного из домов на улице Сенной в Рязани напал с ножом на мужчину. Он нанёс ему множество ударов, от которых потерпевший скончался в больнице скорой помощи после госпитализации с места происшествия.

Преступник скрывался долгое время, 21 октября 2018 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила запрос о его выдаче.

Уголовное дело в отношении обвиняемого находится в производстве СУ СК России по Рязанской области.