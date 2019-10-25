Москва, , 17:10 — REGNUM Фракция «Единая Россия» поддерживает введение штрафов для диапозона превышения скорости в 10−20 км/ч только лишь при условии масштабного аудита дорожно-транспортной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Я докладываю официальную точку зрения фракции, которая на сегодняшний день не менялась: фракция готова обсуждать эту тему, но есть крайне принципиально важна последовательность действий», — заявил Лысаков.

«Последовательность должна быть такая: аудит улично-дорожной сети, оптимизация установки знаков и ликвидация откровенных «кормушек-ловушек», которыми являются ничем не обоснованные ограничения скоростного режима на федеральных трассах, повышение скоростного режима в соответствии с категорией дорог и условиями движения. А после этого, уже после всего этого — давайте откроем дискуссию и будем обсуждать, есть ли целесообразность, как Дмитрий Анатольевич сказал, вводить штраф за 10−20 км/ч или нет», — подчеркнул он.

По его мнению, на сегодняшний день целесообразности в этом нет.

«Я делал в рамках протокольного поручения запрос: есть ли динамика роста ДТП за превышение скоростного режима от 20 до 40 км/ч? Мне ответили, что такой статистики нет в МВД. А если нет статистики такой, то почему тогда должны повышать штрафы за превышение от 10 до 20?», — отметил Лысаков.

«Именно в такой последовательности надо исходить. Это позиция фракции «Единая Россия» на сегодняшний день. Иначе, если прямо, в лоб воспринимать поручение премьера, не беря во внимания никакой последовательности, просто взять и снизить с 20 до 10, люди воспримут это как очередное залезание в их карман и не более! Ничего кроме социальной напряжённости, правового нигилизма и озлобленности по отношению к местной и федеральной власти это не вызовет. Наши люди уже убедились, что, к сожалению, государство с точки зрения организация дорожного движения перешло на тотальную коммерциализацию этого процесса», — пояснил депутат.

В настоящее время имеет место практика во многих регионах, когда установление камер преследует задачу намеренного создания формальных поводов для взимания штрафов, указал он.

Таким образом, без всестороннего аудита принятие решение о снижении штрафного порога приведёт лишь к ещё большему неоправданному давлению на автомобилистов.

«Всё это надо взвешивать! На сегодняшний день даже с точки зрения безопасности когда водитель знает, что у него в запасе 20 км, он не смотрит не отрываясь на спидометр. Если 10 — он будет не на дорогу смотреть, а на спидометр. Потому что количество камер такого, что будут каждый день из кошелька деньги вытягивать!» — заключил депутат.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение МВД проработать вопрос возможности введения штрафа за превышение скорости на 10−20 км/ч к началу декабря. Эта мера связана со снижением ненаказуемого порога скорости до 10 км/ч.