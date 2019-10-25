Исламабад, , 17:11 — REGNUM 25 октября в ходе массовой облавы в нескольких районах пакистанского Карачи (провинция Синд) специальные полицейские силы «Рейнджеров» задержали 19 злоумышленников.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в ходе спецоперации в районах Авами колони, Аль-Фалах и Коранги были задержаны представители преступных группировок, занимавшиеся вымогательством, торговлей оружием и наркотиками. У задержанных были изъяты большие запасы различных наркотических средств, а также стрелкового оружия.

Подобные скоординированные операции «Рейнджеров» в «экономической столице» Пакистана — не редкость. Местные власти ведут планомерную борьбу с организованной преступностью в мегаполисе.