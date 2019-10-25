Москва, , 17:04 — REGNUM Заболевания дыхательных путей (насморк, бронхит, воспаление легких, а также все, что может попасть под определение «простуда»), травмы и кишечные инфекции — самые распространенные проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются россияне в путешествиях, сообщает информационный портал Турпром.

К таким выводам пришли специалисты «Альфа Страхования», которые проанализировали обращения застрахованных в период с мая по сентябрь 2019 года. Воспалительные заболевания дыхательных путей — лидер «рейтинга», 20% обращающихся в страховую компанию страдают именно от них; 8,9% прибегают к помощи страховых компаний из-за травм, и 7,9% — по причине расстройств пищеварения. Выявлены и страны, путешествуя по которым россияне чаще всего пользуются страховкой: на первом месте Болгария (15,9% обратившихся), на втором — Турция (10,5%), и тройку замыкает Испания с 10,3%.

Приобретение страхового полиса позволяет существенно сэкономить на лечении при наступлении страхового случая, поэтому туроператоры России настоятельно рекомендуют туристам не пренебрегать услугами страховщиков.