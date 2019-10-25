Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM В Петербурге коммунальщики закрыли канализационный люк, в который накануне провалился ребёнок на глазах у матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы городского Водоканала.

Напомним, инцидент произошел 23 октября около жилого дома на проспекте Космонавтов, 42 в Московском районе Петербурга. Молодая мать, гуляя с ребёнком, увидела как тот забежал на газон, встал на крышку люка и спустя секунду провалился. Женщине вместе с неравнодушной прохожей удалось быстро достать малыша из колодца.

«Наша бригада выезжала на место и установила, что данный люк не относится к ведению Водоканала, он дренажный. Он находился в обслуживании управляющей компании или ЖКС дома. Сотрудники убедились, то люк закрыт. Сегодня утром мы вновь выехали на место и проверили состояние лючка, он огорожен», — отметил собеседник агентства.

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, после многочисленных сообщений в СМИ, ведомства выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отмечено в сообщении ведомства.

Вместе с тем проверку организовала прокуратура Московского района Петербурга. В ходе нее будет дана оценка действиям лиц, ответственным за эксплуатацию люка, а также будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.