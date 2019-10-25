Грозный, , 17:05 — REGNUM Дагестанцам не стоит обращать внимание на провокационные высказывания со стороны бойца смешанных смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора. Так считает министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Напомним, накануне, 24 октября, во время пресс-конференции в Москве ирландский спортсмен в очередной раз жестко высказался о своем оппоненте по последнему поединку — дагестанце Хабибе Нурмагомедове — и его земляках. В частности, скандальный боец заявил, что не поедет в Дагестан, даже чтобы сходить в туалет.

«Я понимаю негодование братьев-дагестанцев <…>, однако, думаю, не стоит нам так бурно реагировать. Напротив, нам надо дружно воздать хвалу Всевышнему за то, что он делает недоступными священные земли Дагестана для таких тщедушных цыплят», — цитирует Умарова ИА «Грозный-информ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Ризван Курбанов (КПРФ) заявил, что направил запрос в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить слова Макгрегора, произнесенные им во время пресс-конференции. Парламентарий считает, что ирландец оскорбил национальные чувства дагестанцев, нарушив российское законодательство о запрете на оскорбление людей по признаку национальности.