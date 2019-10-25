Рязань, , 17:01 — REGNUM У памятника живой природы всероссийского значения «Дуб черешчатый» в посёлке Солотча Рязанской области установили специальную информационную таблицу. Старожил растёт на территории дома-музея И. П. Пожалостина, ему около 115 лет, сообщили 25 октября в пресс-службе регионального правительства.

Исторический дуб внесён в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Его почтенный возраст стал историко-мемориальной, культурной и эстетической ценностью. Возраст дерева около 115 лет, высота дуба — не менее 21 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м — 1,1 м. Информационную таблицу возле старожила установили в рамках Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

«Рязанская область на сегодняшний день обладает двумя уникальными деревьями, которые в рамках Всероссийской программы стали памятниками живой природы. Мы и дальше продолжим эту важную работу по поиску старовозрастных деревьев родного края!» — подчеркнул министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов.

Первым памятником живой природы среди деревьев в Рязанской области стал 86-летний тополь бальзамический. Он растёт в селе Константиново Рыбновского района на территории ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина».