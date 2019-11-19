Москва, 19 ноября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.
19 ноября
19 ноября 1941 года завершилась Тихвинская оборонительная операция. Несмотря на то, что немецкие войска взяли сам город Тихвин, отважная оборона советских частей в регионе спасла Ленинград от полной блокады и позволила Красной армии развернуть контрнаступление в ходе Тихвинской стратегической наступательной операции.
Немецкие войска прорвались на северную окраину Ростова-на-Дону, но натолкнулись на ожесточённое сопротивление войск Южного фронта.
19 ноября 1942 года началось контрнаступление Красной армии под Сталинградом, получившее кодовое название «Уран». Советские части, располагавшиеся северо-западнее и южнее города, начали продвигаться к Калачу-на-Дону. Основной удар наносился силами Юго-Западного и Донского фронтов с плацдармов на южном берегу Дона. Позднее 19 ноября стали отмечать как День советской артиллерии.
19 ноября 1943 года Красная армия оставила Житомир.