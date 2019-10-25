Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Дом ленинградской торговли и популярный художник создадут коллекцию одежды и аксессуаров из переработанного денима в рамках проекта «Upcycle the future». Об этом пишет FashionUnited.

Покрас Лампас рассказывал о задумке: «Вторичное использование не просто восходящий тренд, но важная миссия, связанная с нашим будущим и переосмыслением паттернов потребления. Когда Recycle говорит нам о переработке материи до его основы, из которой можно создавать новые продукты, Upcycle манифестирует творческое преобразование ненужных вещей в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары и одежду».

Коллекция появится в продаже уже 29 ноября в стенах ДЛТ. Но уже сейчас можно принять участие в её создании, сдав вещи из денима в специальный бокс на втором этаже, изготовленный командой художника.