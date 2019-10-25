Исламабад, , 16:54 — REGNUM В пакистанском Карачи (провинция Синд) началась зимняя Неделя моды, в которой принимают участие не только известные пакистанские дизайнеры, но и гости из Европы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, «изюминкой» второго (основного) дня Недели моды стала демонстрация коллекции итальянского модельера Стеллы Жан, представившей свои фантазии на национальные пакистанские темы. В марте этого года модельер посетила Пакистан по приглашению министерства торговли, побывала на текстильных фабриках страны и познакомилась с колоритом народного костюма Калашской долины.

Украшения пакистанского языческого народа стали важной частью коллекции, шитьё для которой специально изготовили женщины Пакистана. Трудоёмкий проект оказался успешным как в профессиональном, так и в коммерческом плане: его по достоинству оценили в Милане.