Москва, 13 ноября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
13 ноября
13 ноября 1941 года в Туле началось формирование отрядов истребителей танков из комсомольцев и молодежи не моложе 16 лет общей численностью в 500 человек.
13 ноября 1943 года началась оборонительная операция войск центра и левого крыла 1-го Украинского фронта на киевском направлении, отражавших контратаку немецких танковых частей. При этом правое крыло фронта продолжило наступление на мозырском направлении.
Силы 2-го Украинского фронта начали форсирование Днепра в районе Черкасс.