Исламабад, , 16:51 — REGNUM 25 октября метеорологический департамент Пакистана сообщил, что тропический циклон «Киар» находится в 1050 километрах к юго-востоку от Карачи (пакистанская провинция Синд).

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, тропический циклон сформировался в южной части Аравийского моря в зоне низкого давления. По данным пакистанских метеорологов, он движется на северо-запад, однако, по всей видимости, не дойдёт до побережья Пакистана, и основные экономические районы провинций Синд и Белуджистан не пострадают.

С другой стороны, как отмечают пакистанские специалисты, опасаться циклона, несущего проливные дожди и порывистый ветер, следует властям Омана: его побережье, по прогнозам, будет затронуто «Киаром».