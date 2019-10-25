Волгоград, 25 октября 2019, 16:44 — REGNUM В меню школьных столовых Волгограда предлагают ввести гамбургеры, пиццу из диетических ингредиентов, а также комбинированные завтраки и обеды и даже систему «шведский стол». Изменения в организации питания обсудили 25 октября на первом региональном форуме школьного питания «От горячего завтрака — к здоровому поколению». Участники не только обсудили рабочие моменты, но и продегустировали меню для учащихся, сообщили 25 октября в пресс-службе Волгоградской городской думы.
На форум пригласили представителей органов власти, руководство школ, родительскую общественность, сотрудников Роспотребнадзора. В пример организации питания привели пять образовательных учреждения Волгограда. Там школьные столовые превратились в кафе с соответствующим ассортиментом, интерьером и современным технологическим процессом. При этом сами школьники принимали участие в дизайн-проектах и оставлении меню.
В 2016 году депутаты утвердили Положение об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда. С 1 января 2019 года во всех школах региона по поручению губернатора Андрея Бочарова организованы бесплатные горячие завтраки для первоклассников. За счёт бюджета также получают питание дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также те, кто состоит на учёте у фтизиатра.