Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

11 ноября

11 ноября 1941 года немецкие войска после перегруппировки сил снова перешли в наступление под Севастополем при поддержке артиллерии и сильной авиационной группы.

Севастопольский оборонительный район был разделен на четыре сектора, в каждом из которых создавались собственные войсковые резервы.

11 ноября 1942 года немецкие войска в Сталинграде перешли в крупное наступление, пытаясь прорваться на берег Волги. Однако им удалось занять только завод «Баррикады», блокировав возле него 138-ю стрелковую дивизию Красной армии, которая, в условиях недостатка припасов, продолжала отбивать атаки врага. Советская 62-я армия для обороны города разделилась на 3 группировки: в районе Рынка и Спартановки, у завода «Баррикады» и у завода «Красный Октябрь».

11 ноября 1943 года закончилась Керченская десантная операция. Красная армия закрепилась на Керченском полуострове и, при поддержке кораблей и авиации, стянула на себя значительные силы немцев, которые должны были быть переброшены против войск 4-го Украинского фронта, захвативших Перекопский перешеек.

11 ноября 1944 года СССР заключил с Канадой соглашение о военной взаимопомощи. Канадское правительство объявило войну Германии ещё 10 сентября 1939 года. Однако в 1939 году в Европу была направлена лишь одна дивизия, после чего премьер-министр Канады пообещал свести к минимуму прямое участие страны в военных действиях — в частности, из-за низкой боевой готовности армии и политической борьбы внутри страны. Лишь к 1944 году в Канаде была закончена полноценная мобилизация.