Париж, , 16:30 — REGNUM Издательство Focus Home Interactive объявило о коммерческом успехе игр Plague Tale: Innocence и GreedFall. Об этом 25 октября сообщил портал DSOGaming.

За первые шесть месяцев финансового года благодаря этим проектам компания получила доход в размере около €79,8 млн ($88,6 млн). Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 80%.

В Focus Home Interactive сообщили, что у Greedfall был «потрясающий старт» и результаты продаж игры превзошли все ожидания. Издатель также отметил, что консольный релиз World War Z оказался весьма успешным.

Напомним, Focus Home Interactive также знакома геймерам по изданию таких игр, как Vampyr и The Surge. Стоит отметить, что разработчиком Plague Tale: Innocence является студия Asobo, а над созданием Greedfall работала компания Spiders.

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