Ярославль, , 16:26 — REGNUM Количество жертв пожара в жилом доме города Ростова Великого Ярославской области, случившегося утром 19 октября, возросло до 8 человек — в Соловьёвской больнице Ярославля скончалась 54-летняя женщина. Пятеро из восьми погибших — дети.

Место трагедии в Ростове

Расследованием причин пожара занимается региональное Следственное управление СК РФ. По предварительным данным, возгорание дома произошло в результате поджога. Подозреваемый в этом 37-летний житель Ростова Александр Комаров арестован на два месяца. Обвинение ему пока не предъявлено.

По факту задержания Комарова пресс-служба Следственного комитета опубликовала короткое видео, из которого можно сделать вывод, что подозреваемый признался в совершении поджога. Однако в дальнейшем адвокат Комарова опроверг это предположение, заявив, что его подзащитный вину свою не признаёт.

ИА REGNUM провело опрос ярославской аудитории. Его результаты свидетельствуют о том, что у ярославской общественности существует запрос на предоставление более подробной информации о ходе следствия. Лишь 34% принявших участие в опросе уверены, что истинный виновник трагедии будет установлен, 40% в этом сомневаются.

Результаты опроса

Трагедия в Ростове шокировала ярославцев. Возможно, что пятеро детей, младшему из которых было всего год и три месяца, и трое взрослых стали жертвами пьяного, решившего отомстить за бытовую обиду. Несмотря на чудовищность возможного преступления, ярославцы не желают виновнику смертной казни как возможного вида наказания. Лишь четверть респондентов поддержало такой вариант ответа. 56% высказалось за максимальный срок тюремного заключения, 19% считают, что любой человек достоин прощения, не отрицая при этом необходимость наказания.

Результаты опроса

В начале октября ИА REGNUM проводило более масштабный опрос своей аудитории о необходимости отмены моратория на смертную казнь в России. Бурю общественного обсуждения этого вопроса спровоцировало убийство девятилетней девочки в Саратове. С результатами опроса можно ознакомиться здесь.

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