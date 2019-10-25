27 октября 2019 года в России и за рубежом в пятый раз пройдёт «Географический диктант». Диктант состоится на 5831 площадке в 110 странах, включая Россию, Великобританию, Австрию, Иран, Египет, Японию, Австралию и другие.

Масштабная международная просветительская акция, инициатором которой является президент России Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в пятый раз.

Как проходит «географический ликбез» — в трансляции ИА REGNUM.

Географический диктант. Источник: rgo.ru