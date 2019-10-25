В Дагестане вдвое увеличилось число площадок Географического диктанта
Жители Дагестана будут писать «Географический диктант» 27 октября на 32 площадках. Девять будут работать в столице — Махачкале. В 2018 году акция проходила на 15 площадках, в том числе в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Избербаше, Дербенте и селе Усухчай Докузпаринского района.
В Ингушетии географический диктант пройдет на 41 площадке
В Ингушетии «Географический диктант» пройдет на 41 площадке. Из них 36 — организованы на базе учреждений образования. В 2018 году в диктанте приняли участие 2626 жителей республики. Они писали его в 36 пунктах проведения акции.
Песков рассказал о «Географическом диктанте», который пройдет 27 октября
Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков является председателем медиасовета Русского географического общества (РГО).
Написать диктант можно и очно, и онлайн. Всего на нём предложат 40 вопросов.
«Географический диктант» проводится в России с 2015 года. В 2017 году данная акция стала международной.