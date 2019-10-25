Гандинагар, Индия, , 16:40 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Индии и президент правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Амит Шах заявил, что пластиковые отходы приводят к смерти коров, которые считаются священным животным в Индии. Об этом 25 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Амит Шах, выступая на торжественном приёме в городе Гандинагар, штат Гуджарат, подчеркнул: «Если тысячи индийских семей поверят в разрушительную силу пластика, Индия быстро избавится от пластиковых отходов». По словам министра внутренних дел южноазиатского государства, пластик представляет опасность для экологии Индии, так как отходы пластика негативно влияют на уровень подземных вод и даже приводят к смерти живых существ. «Коровы, которые для нас священны, едят пластик, который мы выбрасываем на улицу, и погибают», — добавил он.

Напомним, что правительство Индии неоднократно объявляло о своём намерении запретить производство, продажу и использование одноразового пластика, однако впоследствии планы по полному запрету указанной продукции были отложены в долгий ящик из-за продолжительного экономического спада.